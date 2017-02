Vrees voor einde carrière van Proto

De terugkeer van Silvio Proto (33) bij Oostende is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Na een sprong op training voelde de keeper weer een felle pijnscheut in de knie. Dezelfde knie waarvan hij in november al gedeeltelijk de achterste kruisband scheurde. Vandaag moet de ernst van de blessure blijken, maar Proto besefte eerder al dat een eventuele operatie zelfs het einde van zijn carrière kan betekenen. Bang afwachten dus.

KVO-keeper hervalt in knieblessure die zijn carrière kan bedreigen

Dinsdag had Silvio Proto van dokter Geert Declercq groen licht gekregen om de training bij KV Oostende te intensifiëren en weer voluit te gaan met de groep. Nadat hij in november zijn achterste kruisband had gescheurd, lag Proto voor op zijn revalidatieschema en was hij enorm gretig om de concurrentie aan te gaan met nieuwkomer William Dutoit. Zeker nadat Dutoit had uitgeblonken in de halve finale van de beker tegen RC Genk.

Maar gisterenmorgen sloeg het noodlot opnieuw toe. Na een sprong – zonder enig contact – greep Proto opnieuw naar zijn knie. Hij schreeuwde. Deels van de pijn, deels uit pure frustratie. Liefst wilde hij zo snel mogelijk een dokter zien en alles en iedereen moest daarvoor wijken. Uiteindelijk werd Proto door een kinesist naar het ziekenhuis gebracht.

Daar kalmeerde hij wel, want het gevoel was toch niet hetzelfde als in november. Hoopgevend? Vandaag bij specialist Geert Declercq moet blijken of de kruisband opnieuw geraakt of afgescheurd is en of een operatie nu onvermijdbaar is. Is dat effectief het geval, dan is Proto negen maanden tot een jaar out en moet hij als 33-jarige zelfs vrezen voor het einde van zijn carrière. De achterste kruisbanden zijn immers de moeilijkst te opereren kruisbanden.

In november had de ­13-voudige Rode Duivel een chirurgische ingreep nog kunnen vermijden. Proto revalideerde als een bezetene bij kinesist Lieven Maesschalck en wilde over een tweetal weken opnieuw spelen.

Amerikaanse technieken?

Proto heeft bij Oostende nog een contract tot 2020, maar hoe het nu verder moet, zal vandaag blijken. In het verleden zocht Proto zelfs al naar kniechirurgen in de VS die speciale technieken toepassen. Zelfs als de diagnose vandaag ernstig blijkt, geeft hij niet zomaar op.