Gele Greg gaat fietsen verkopen

Zijn seizoen is nog maar twee koersdagen ver, maar Greg Van Avermaet heeft alweer een prijsje gepakt. De olympische kampioen rijdt vandaag in het geel in de Ronde van Valencia. Van Avermaet werd achtste in de tweede rit, maar na de zege van BMC in de ploegentijdrit dinsdag was dat voldoende om de leiderstrui te mogen aantrekken.