Pro League stemt in maart over competitie: Play-off 1 met acht?

Krijgen we vanaf het seizoen 2018-2019 een nieuwe competitie met twaalf ploegen in 1A en twaalf in 1B? De Pro League stemt mogelijk al in maart over een nieuwe competitieformule die zowel tegemoet komt aan de problemen van de topploegen in 1A (te veel matchen) als de achterblijvers van 1B (te weinig middelen). Dit zijn de kernpunten.