Anderlecht zonder Kara tegen Lokeren

Anderlecht probeert vanavond op Lokeren een vervolg te breien aan zijn reeks van 23 op 27. Het doet dat zonder Kara Mbodj, die nog niet in de selectie zit na zijn terugkeer van de Afrika Cup en zijn transferzorgen. Dennis Appiah sukkelt met een spierblessuurtje, waardoor de jonge Sowah waarschijnlijk weer in de ploeg komt. Andy Najar is immers ook onbeschikbaar.

Of trainer René Weiler het elftal zal leiden, is nog niet 100 procent zeker. De coach begroef gisteren zijn vader in Zwitserland en komt in principe vandaag terug. De voorbereiding werd alleszins gedaan door zijn assistenten Thomas Bingelli, David Sesa en Nicolas Frutos. Bingelli gaf ook de theorie, maar de patronen bij stilstaande fases en corners doet hij in principe altijd. “Het slechte nieuws voor de coach heeft de hele groep geraakt”, stelde verdediger Uros Spajic gisteren. “We zijn nu eenmaal een hecht team, maar wij moeten ook zonder de coach onze job doen.”