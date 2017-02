Bondscoach Martinez: “We blijven Witsel volgen”

Welke invloed heeft de transfer van Axel Witsel naar het Chinese Tianjin Quanjian op zijn toekomst als Rode Duivel? Bondscoach Martinez geeft het antwoord: “Hij komt nog steeds in aanmerking voor een selectie. We zullen hem heel aandachtig blijven volgen.” Met andere woorden: hij zal Witsel niet gauw laten vallen nu hij in een minder hoogstaande competitie zal spelen. Dat Witsel er op 25 maart tegen Griekenland zal bij zijn, lijdt geen twijfel. Of iemand hem ter plekke zal scouten, is nog maar de vraag. De reis is duur en neemt drie à vier dagen in beslag. Voorlopig zal de staf zijn heil zoeken in beelden.