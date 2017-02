Deze jongen lijkt langzaam te verstenen en zelfs zijn eigen oma wil niets met hem te maken hebben

De achtjarige Mehendi Hassan uit Bangladesh moet al zijn hele leven binnen blijven omdat hij de andere kindjes in zijn dorp angst aanjaagt. Zijn huid is bijna over heel zijn lichaam veranderd in een soort schubben, maar elke aanraking doet hem zoveel pijn dat de jongen nauwelijks kleren kan verdragen.

De andere kinderen in het dorp zijn bang van hem en volgens zijn moeder wil zelfs de grootmoeder van Mehendi niets met de jongen te maken hebben. Hoewel zijn gezicht er gezond uitziet, is de rest van het lichaam van de jongen bedekt in met een schubbige, droge huid.

“Mensen vinden hem vuil omwille van zijn aandoening. Hij blijft al acht jaar thuis omdat elke keer hij buitenkomt, mensen bang worden en hem uitschelden”, aldus de moeder van de jongen. “Iedereen haat hem, niemand wil hem zien of zelfs maar eten waar hij bij is. Zelfs mijn schoonmoeder niet. Ik smeek de regering om mijn zoon te helpen.”

Foto: ISOPIX

Mehendi was twaalf dagen oud wanneer zijn moeder op sommige plaatsen van zijn kleine lijfje uitslag ontdekte. Ze negeerde die in de veronderstelling dat het om muggenbeten ging, maar de uitslag verspreidde zich en binnen de drie maanden veranderde zijn huid volledig.

“Geen enkele dokter kon de juiste diagnose stellen. Ze zeggen allemaal dat hij aan een zeldzame huidaandoening lijdt, maar niemand heeft hem kunnen genezen. Ik heb geen geld meer over. Alles wat ik verdiend heb, heb ik uitgegeven aan zijn behandelingen.”

Zonder adequate behandeling blijft de situatie van Mehendi erop achteruitgaan. De jongen leeft als een paria in zijn eigen dorp. Hij speelt niet met leeftijdsgenootjes en gaat niet naar school omdat de leerkrachten hem er niet wilden. Hij zou de andere kindjes bang maken volgens hen. Dat is echter niet de ervaring van zijn moeder.

“Ik had hem ingeschreven in een school, maar hij werd ineengeslagen door de andere kinderen. Op een dag kwam hij huilend thuis en zei hij dat hij aangevallen was op school”, vertelt de vrouw.

“Hij heeft geen vrienden en komt nooit buiten. Om hem zo alleen te zien leven, is verschrikkelijk. Hem pijn zien lijden breekt mijn hart. Ik smeek de overheid om me te helpen met zijn behandeling zodat hij als een normaal mens kan leven.”