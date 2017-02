Voor dit bedrag kunnen parlementairen een jaar lang gratis drinken

Elk federaal parlementslid betaalt voortaan een forfaitair bedrag om een jaar lang bier, wijn, frisdrank of koffie te krijgen in de koffiekamer. Dat is uit goede bron vernomen. Dit jaar gaat het om een bedrag van 160 euro. Volgend jaar wordt een nieuw bedrag berekend op basis van het drankverbruik in 2017.

De voorbije weken is behoorlijk wat heisa ontstaan over het gratis bier en wijn in het buffet van het halfrond. De bal ging aan het rollen na een advies van de Federale Deontologische Commissie. Die greep de zaak rond mogelijke racistische uitspraken van Open VLD’er Luk Van Biesen aan om te pleiten voor een einde aan het gratis bier en wijn in de koffiekamer. Alcohol is immers een belangrijke oorzaak van ‘respectloze’ uitspraken, klonk het. Tot een alcoholverbod kwam het echter niet. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) besliste uiteindelijk wel om alle drank betalend te maken.

Nu is duidelijk hoe dat gaat gebeuren. “Alle parlementsleden zullen dit jaar nog een forfaitair bedrag van 160 euro moeten betalen. Daarvoor kunnen ze dan een heel jaar lang bier, wijn, frisdranken en koffie drinken”, aldus een goedingelichte bron die liever anoniem blijft. “Het flesjeswater verdwijnt overigens van de kaart en wordt vervangen door kraantjeswater.”

Nieuw bedrag

Voor een kleine 15 euro per maand kunnen de parlementsleden dus à volonté drinken. Volgens ingewijden zal dat toch eerder cola en koffie zijn. Kamervoorzitter Bracke liet vorige week nog verstaan dat een gemiddeld Kamerlid maximum drie glazen bier en twee glazen wijn drinkt. Ter vergelijking: wie elke werkdag 90 cent betaalt voor een cola, zal jaarlijks 225 euro kwijt zijn. Voor een bedrag van 160 euro kunnen de parlementairen dus niet ‘sukkelen’.

Opmerkelijk nog: op basis van het globale verbruik van de 150 Kamerleden wordt voor 2018 een nieuw forfaitair bedrag berekend. Dat wil dus zeggen dat elk parlementslid - ongeacht zijn eigen verbruik - opnieuw hetzelfde ‘abonnementsgeld’ moet neertellen. Hoe het forfaitaire bedrag straks wordt geïnd, is nog niet duidelijk.