Veel reactie op mogelijke overname OH Leuven door Chinezen: “Beter geïnvesteerd in eigen sportclubs”

Leuven - Dat OH Leuven een voorakkoord heeft met een Chinese investeringsgroep rond een mogelijke overname, baart de Leuvense meerderheid en oppositie behoorlijk wat zorgen. Zij willen zo snel mogelijk meer uitleg krijgen van de club.

Het voorakkoord houdt in dat de Chinese investeringsgroep de enige partij is waarmee OH Leuven momenteel gesprekken voert. Een effectieve overname kan nog maanden duren. Maar toch rijzen er onmiddellijk vragen over de mogelijk deal. De Leuvense politici willen snel duidelijkheid. “Wij werden vorige week via een brief op de hoogte gebracht van de gesprekken met een buitenlandse investeerder, maar die was eigenlijk nog heel vaag”, zegt schepen van Financiën Carl Devlies. “Van Chinezen was er in die brief nog geen sprake. Wij hebben daarop de bedrijfsrevisor, die OH Leuven al voor ons opvolgde, de opdracht gegeven om hier een verslag over te maken zodat wij een standpunt kunnen innemen. Momenteel hebben we nog veel te weinig informatie.”