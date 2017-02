Amper 17 en al leven gered dankzij EHBO-cursus op school

Roeselare - Ze is pas 17 jaar, maar Hanne Moerman uit Roeselare mag zich nu al een heldin noemen. Ze redde het leven van een 80-jarige vrouw die op straat ten val was gekomen. Hanne snelde meteen te hulp. Ze voelde geen polsslag meer en besloot om hartmassage toe te dienen.

De vrouw, die door een hartfalen ten val was gekomen, is intussen aan de beterhand. “Dankzij Hanne is Astrid nog in leven. Zeventien jaar, knap wat ze gedaan heeft”, zegt een familielid.

Het meisje leerde de reanimatietechnieken op school, het Klein Seminarie in Roeselare. Onderwijsminister Hilde Crevits werkte een actieplan ‘EHBO in onderwijs’ uit, exact voor zulke situaties. “Dit is een toonvoorbeeld. Minister Crevits wil het meisje daar graag voor feliciteren”, klinkt het op haar kabinet.