Gasten van talkshow Gert Verhulst moeten weekje blijven slapen

Gert Verhulst (49) zal zich ­tijdens zijn nieuwe programma Gert Late Night van zijn meest gastvrije kant laten zien: hij legt zijn ‘weekgasten’ drie nachten te slapen op zijn superjacht waar de show wordt opgenomen.

Een klassieke talkshow met een presentator die elke avond andere gasten rond een tafel verzamelt: dat wil Gert Late Night níét zijn. Daarom zal Gert Verhulst op zijn superjacht Evanna, gelegen aan het MAS in Antwerpen, naast dagverse gasten ook weekgasten verwelkomen. Opmerkelijk is dat die gasten van maandag tot donderdag op de boot blijven slapen. Aan plaats geen gebrek: de Evanna, die meer dan 1,6 miljoen euro waard is, is 36 meter lang en telt acht kamers.

Overdag kan iedereen sowieso gaan en staan waar hij of zij wil, maar het is wel de bedoeling om het extraatje in het programma te gebruiken: zo draait de camera ook bij het ontbijt, waar de gasten de kranten doornemen en hun dag voorbereiden. Ook andere momenten doorheen de dag, al dan niet aan boord, kunnen ’s avonds in de ­uitzending belanden.

Het nieuwe programma Gert Late Night zal later dit voorjaar, wellicht rond april, tien weken lang van maandag tot donderdag op Vier te zien zijn. Gert Verhulst is de gastheer en ook ­James Cooke, bekend van Nieuwe ­Buren met Karen Damen, zal een rol spelen.