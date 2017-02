Véronique De Kock presenteert Britse Oscars

Tv-zender Fox zal de BAFTA’s – zeg maar de Britse Oscars – uitzenden en doet voor de presentatie een beroep op Véronique De Kock. Samen met haar Nederlandse Fox-collega, Yfke Sturm, zal De Kock zich langs de rode loper posteren om al het mooie volk dat naar Londen is afgezakt te becommentariëren.

Net als bij de Amerikaanse Oscars is de musical La La Land de grote favoriet op de British Academy of Film and Television Arts. Acteur, schrijver en presentator Stephen Fry treedt op als gastheer van de BAFTA-show. De Royal Albert Hall rolt de rode loper uit op zondag 12 februari, Fox begint zijn uitzending om 23 uur.