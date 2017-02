‘Temptation Island’ neemt beste start ooit

De Vlaamse kijker liet zich woensdagavond gewillig verleiden door de eerste (dubbel)aflevering van Temptation ­Island. Die lokte gemiddeld 452.661 kijkers (het eerste deel 477.000, het tweede 427.000), bijna 100.000 meer dan ­vorig jaar.

Vijf spreekt van de beste start ooit sinds Temptation Island in 2002 voor het eerst te zien was op Vier. Het programma, waarin een stel rondborstige vrouwen en gespierde binken vier koppels uit elkaar moeten krijgen, verdween in 2009, maar maakte vorig jaar een veelbesproken comeback.