Interne nota gelekt: Dit moeten N-VA’ers zeggen over Trump

De partijtop van N-VA heeft aan al haar parlements­leden een richtlijn uitgevaardigd om te reageren op Donald Trump. Of beter: om niet te reageren. Want over de inhoud van zijn beslissingen mogen de parlementsleden niks zeggen. Wat wel mag: de “linkse ­hypocrisie” tegenover Trump op de korrel nemen. Dat blijkt uit een interne nota die onze redactie kon inkijken.

“De eerste stel­regel is dat we geen reactie geven op Trump vooraleer we correcte informatie hebben. De tweede stelregel is dat we eerder rea­geren op de stijl van de man dan de inhoud, tenzij beslissingen van Trump rechtstreeks gevolgen hebben voor het federale of Vlaamse niveau.” Dat zijn de uitgangspunten van een richtlijn die N-VA woensdag via e-mail naar haar parlementaire fracties heeft uitgestuurd.

De partij koppelt aan die uitgangspunten een heel strikte ‘procedure’ die iedereen moet volgen (zie hierboven). De rangen moeten te allen tijde gesloten blijven, ­zeker wanneer het over de inhoud van het Amerikaanse beleid gaat. Over de stijl van Trump mogen de parlementsleden eventueel wel iets zeggen. Die is “onbezonnen” en zorgt ook in Europa voor onzekerheid. Op één punt geldt wel volle vrijheid van meningsuiting, als de parlementsleden het beleid van Trump kunnen gebruiken om de “morele hypocrisie van links” aan te klagen.

Afgaande op hun verklaringen, hebben de N-VA-fractieleiders in het Vlaams en het federaal parlement de richtlijn de voorbije dagen netjes gevolgd. De Vlaamse fractie­leider Matthias Diependaele zei woensdag dat hij “niet meedoet aan een opbod van verontwaardiging”, na oproepen van CD&V en Open VLD. Gisteren ging zijn federale collega Peter De Roover voluit. ­Kristof Calvo van Groen gaf de perfecte voorzet. Toen hij voorstelde om met alle partijen een resolutie te maken tegen Trump, zei De Roover cynisch: “Dat zal ongetwijfeld de golven van de Atlantische Oceaan doen overslaan.”

Rechtstreeks van Bart De Wever

De interne N-VA-richtlijn is ondertekend door partijwoordvoerder Joachim Pohlmann, en komt dus rechtstreeks van voorzitter De Wever. Ze moet een einde maken aan de onduidelijkheid die was ontstaan over de positie van N-VA. Staatssecretaris Francken bijvoorbeeld had wel kritiek op het omstreden inreisverbod, maar riep tegelijk op om “niet hysterisch” te doen, en minister-president Geert Bourgeois vond woensdag de juiste woorden niet meer toen CD&V en Open VLD hem aanspoorden om meer verontwaardiging te tonen.

“N-VA zit hier dan ook in een ongemakkelijke positie”, verklaart politicoloog Carl Devos (UGent). “Wanneer het over Trump gaat, zit ze gevangen tussen Vlaams Belang en de centrumpartijen. Vlaams Belang trekt voluit de kaart van Trump, en spreekt daarmee een deel van de rechtse kiezers aan. Ook N-VA wil hen aanspreken, maar kan onmogelijk het discours van Vlaams Belang kopiëren. Aan de andere kant staan de centrumpartijen, die Trump en zijn beleid volledig afkeuren, gesteund door een meerderheid van de bevolking.”

Dus brengt N-VA een genuanceerd verhaal, dat daar ergens tussen zit. “En dat is de partij niet gewoon”, aldus nog Devos. “N-VA is gewend om de toon te zetten met een eigen communicatie en een duidelijke boodschap. Nu is ze op achtervolgen aangewezen. Dat verklaart de strikte regels die nu worden opgelegd.”

“Coherent” reageren

In een reactie zegt Joachim Pohlmann dat deze richtlijn bedoeld is om als partij “coherent” te reageren. “Het is helemaal niet de bedoeling de parlementsleden het zwijgen op te leggen. Dit document is het resultaat van intern overleg. Hiermee willen we afstand nemen van de hele mediahetze van de voorbije dagen, waarbij het zover was gekomen dat je zelfs kritiek kreeg omdat je als partij niet onmiddellijk kritiek gaf op Trump.”