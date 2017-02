Lombaerts over KV Oostende: “Heb sympathie voor Coucke”

KV Oostende ondernam begin deze week verwoede pogingen om Nicolas Lombaerts (31) weg te halen bij het Russische Zenit Sint-Petersburg. Even leek dat te lukken, maar Zenit-trainer Lucescu blokkeerde uiteindelijk de deal. In de zomer volgt wellicht toch een transfer.

Lombaerts komt amper aan spelen toe bij de Russen en jaagt al sinds afgelopen zomer een vertrek na. Een deal met KV Oostende leek in de maak, maar afgelopen maandag veranderde Zenit-trainer Mircea Lucescu van gedacht. De Roemeen wilde de 39-voudige Rode Duivel laten gaan op voorwaarde dat hij dan een andere verdediger kon aantrekken. Toen het bestuur met Chelsea-verdediger Ivanovic kwam aanzetten, wilde Lucescu plots niet meer weten van een vertrek van Lombaerts. “Ze hebben me nu beloofd dat ik deze zomer sowieso mag vertrekken naar een club waar ik zelf naartoe wil gaan”, zegt Lombaerts in ons voetbalmagazine Fan. “Ik reken erop dat ze hun belofte nakomen.”

En dan komt KV Oostende opnieuw in beeld, want voor de Bruggeling zou dat een mooie stap zijn. “Het is dicht bij huis en ik zou neutraal blijven. Teken ik voor Anderlecht of AA Gent, dan zou ik het mogen horen in Brugge. Teken ik in Brugge, dan pakken ze me wellicht de bar af die naar mij genoemd is in de Ghelamco Arena. Plus, ik heb wel sympathie voor Marc Coucke.”

Verder in Fan!, zaterdag gratis bij Het Nieuwsblad.

• “De Rode Duivels zijn niet mijn eerste zorg” Het volledige interview met Lombaerts (7 pagina’s)

• Ronny Rosenthal, Walter Baseggio en Branko Strupar beoordelen de Belgen in het buitenland

• Dave Peters vuurt ongewone vragen af op Birger Verstraeten

• FC Eindhoven, de laatste Belgische kolonie