Mattis: “Aanval van Noord-Korea zou op verpletterende manier worden beantwoord”

Elke nucleaire aanval van Noord-Korea tegen de VS of hun bondgenoten zou op een “effectieve en verpletterende” manier worden beantwoord. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis verklaard in Zuid-Korea.

Foto: AFP

Mattis verzekerde dat de Trump-administratie “standvastig blijft” in haar “waterdichte garanties” rond de bescherming van de regio. “Elke aanval op de VS of op onze bondgenoten zal worden overwonnen en elk gebruik van nucleaire wapens zal een effectief en verpletterend antwoord krijgen”, zei Mattis volgens de lokale media tijdens een persconferentie met zijn Zuid-Koreaanse collega Han Min Koo in de hoofdstad Seoel.

Mattis had in Zuid-Korea een ontmoeting met Han, alvorens naar Japan te reizen, waar hij de Japanse premier Shinzo Abe op vrijdag en minister van Defensie Tomomi Inada op zaterdag.

Eerste reis

Foto: REUTERS

Het is de eerste buitenlandse reis van Mattis, die lijkt op een poging om de Aziatische bondgenoten van Washington gerust te stellen. In Zuid-Korea en Japan zijn 80.000 Amerikaanse soldaten gestationeerd in het kader van een naoorlogs defensieakkoord. President Trump verklaarde eerder dat hij wil dat die landen meer betalen om die militaire steun te behouden. Hij moedigde de landen tijdens zijn campagne bovendien aan om zelf een nucleair arsenaal op te bouwen. Hij zorgde ook voor verontwaardiging door zijn beslissing om de VS terug te trekken uit het Trans-Atlantisch handelsverdrag.

Noord-Korea voerde vorig jaar een vijfde nucleaire test uit en meent dat het in staat is om een nucleaire aanval uit te voeren tegen de Verenigde Staten. Experts geloven echter niet dat de technologie van Pyongyang al zo ver gevorderd is.