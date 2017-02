Steven Defour wekenlang buiten strijd

Steven Defour kan enkele weken niet in actie komen voor zijn club Burnley. De middenvelder kampt met een hamstring-blessure, dinsdagavond opgelopen in de wedstrijd tegen kampioen Leicester City.

Burnley-coach Sean Dyche bevestigde het nieuws donderdag op een persconferentie. “We wachten nog op meer nieuws. Pas dan zullen we weten hoe lang hij effectief out is, maar het gaat zeker niet om een paar dagen. Het zou om een paar weken kunnen gaan, dat moeten we afwachten.”

Defour moest dinsdagavond na 34 minuten naar de kant. Zijn vervanger was de Schot Scott Arfield, een nieuwkomer bij de club van Defour. Diens blessure komt dus erg ongelegen in de strijd om een basisplaats: naast Arfield haalde coach Dyche in januari immers ook Ashley Westwood voor dezelfde positie.