Topman Brussels Airport: “Zaventem loopt onherstelbare schade op door geluidsboetes”

Zaventem - In een brief aan de 18 betrokken federale, Brusselse en Vlaamse regeringsleden heeft de topman van Brussels Airport, Arnaud Feist, opnieuw gewaarschuwd voor de gevolgen van de verstrengde Brusselse geluidsnormen. Ook de passagierstoestellen van Brussels Airlines en TUI Fly riskeren hoge boetes, dixit Feist. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

De strengere Brusselse geluidsnormen “vormen een bedreiging voor de exploitatie van de luchthaven”, schrijft Feist. “Verschillende luchtvaartmaatschappijen melden ons dat ze door deze beslissing twijfelen aan België als vliegbestemming.”

Foto: EPA

De luchthavenbaas stelt dat belangrijke passagiersvluchten naar bestemmingen in Europa, de VS, Canada en Afrika zware boetes riskeren. Zo hangen Brussels Airlines boetes (van 1.300 tot 62.000 euro) boven het hoofd voor een kwart van de vluchten tussen 6 en 7 uur, wanneer de normen het strengst zijn. Ook een derde van de dagvluchten van de maatschappij naar Afrika, Canada en de Verenigde Staten dreigt te worden beboet.

“Dit zijn extra kosten in een tijd waarin we die zo veel mogelijk moeten beperken”, reageert Bernard Gustin, topman van Brussels Airlines.

Vakantievlieger TUI Fly riskeert boetes voor 75 procent van zijn vluchten tussen 6 en 7 uur en 13 procent van de vluchten overdag.

De verstrengde normen (voortaan nultolerantie bij overschrijdingen) gingen normaal op 1 januari in, maar door een belangenconflict via de Vlaamse regering is de invoering twee maanden opgeschort. Een bijeenkomst van het Overlegcomité leverde nog geen vergelijk op.