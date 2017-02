Aanwinst Yuya Kubo niet in Europese selectie van AA Gent

AA Gent heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de 1/16e finales van de Europa League tegen Tottenham. Na de opvallende actieve transferperiode van de Buffalo’s in januari mochten slechts drie nieuwe namen aan de Europese selectie worden toegevoegd. Aanwinst Yuya Kubo is daar niet bij.

De Japanse spits kon niet geselecteerd worden omdat hij dit seizoen al voor Young Boys Bern in actie kwam in de poules van de Europa League. Nieuwe namen op de lijst zijn Lovre Kalinic, Samuel Kalu en Samuel Gigot. Zij vervangen Lasse Nielsen, Hannes Van der Bruggen en Dieumerci Ndongala, die de club tijdens de wintermercato verlieten. Andermaal viel ook Rob Schoofs naast de Europese selectie van de Buffalo's.

Dit alles is uiteraard ook minder fijn nieuws voor de resterende vijf nieuwkomers die AA Gent de voorbije weken vervoegden. Yuya Kubo kwam voor nieuwjaar al Europees in actie met Young Boys Bern maar voor Birger Verstraete, Tesfafdet Tekie, Darko Bjedov en William Troost-Ekong is de pil allicht bitter. Zeker voor Troost-Ekong die als jeugdspeler nog uitkwam voor Tottenham Hotspur, de volgende tegenstander van AA Gent in de Europa League.

De heenwedstrijd in Gent wordt afgewerkt op 16 februari, de terugwedstrijd in Londen wordt een week later gespeeld.

De volledige selectie:

Nana Asare

Kalifa Coulibaly

Ofir Davidzada

Brecht Dejaegere

Anderson Esiti

Thomas Foket

Rami Gershon

Samuel Gigot

Rabiu Ibrahim

Lovre Kalinic

Emir Kujovic

Samuel Kalu

Thomas Matton

Danijel Milicevic

Stefan Mitrovic

Renato Neto

Jérémy Perbet

Jacob Rinne

Kenny Saief

Moses Simon

Jérémy Taravel

Yannick Thoelen