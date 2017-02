Gewapende man die aanslag wilde plegen neergeschoten, tweede verdachte opgepakt

Aan de ingang van het Louvre in Parijs heeft zich vrijdagochtend een schietincident voorgedaan. Een verdachte man viel militairen aan met een machete en werd neergeschoten. Volgens de politie gaat het om een terreurdaad. Een tweede verdachte werd inmiddels opgepakt.

Het incident vond vrijdagochtend rond 10 uur plaats in een traphal, die van een plein naast het Louvre naar een klein ondergrondse winkelcentrum ‘Carrousel du Louvre’ leidt. Een man wandelde richting de ingang van het Louvre. Hij had twee rugzakken bij zich en haalde daar een machete uit tevoorschijn. Hij bedreigde de militairen, riep “Allahu Akhbar” en viel vervolgens enkele soldaten aan. Twee van hen raakten daarbij lichtgewond.

Andere militairen reageerde meteen door de verdachte man neer te schieten. “Er werden vijf kogels afgevuurd”, meldt politieprefect Michel Cadot. “Hij kreeg er onder andere één in de buik. Hij liep zware verwondingen op.”

Cadot zegt dat de militairen een terroristische aanval vermeden hebben. Dat bevestigt premier Bernard Cazeneuve. “Het was een aanval met een duidelijk terroristisch karakter.” In de rugzakken van de man werden evenwel geen explosieven aangetroffen.

Rond 11 uur kon de politie een tweede verdachte arresteren. Dat gebeurde aan de uitgang van metrohalte Louvre-Rivoli. De 35-jarige werd meegenomen. De man zou zich “verdacht” gedragen hebben. Het is niet duidelijk of hij effectief ook iets te maken had met de aanval.

Louvre afgesloten

Het museum is afgesloten en er raakt niemand meer binnen of buiten, aldus nog de politie. De mensen die zich op het moment van de aanval in het Louvre bevonden, moeten dus binnen blijven. Volgens Cadot gaat het om ongeveer 250 mensen, die naar een veilige plek werden gebracht.