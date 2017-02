Waarom Kate en William nooit handjes vasthouden

Ze lijken een heel gelukkig koppel en elke foto waar de Britse prins William en zijn vrouw Kate samen op staan, lijkt het perfecte plaatje. Er is wel altijd één constante, schrijft People Magazine. In het openbaar zal je het koppel nooit betrappen op handjes vasthouden.

Als je de lichaamstaal van prins William en zijn vrouw Kate op foto's genomen in het openbaar zou bestuderen, zou je merken dat ze nooit handjes vasthouden. Ongebruikelijk toch wel voor een koppel dat er schijnbaar heel gelukkig uitziet en dit jaar hun vijfde huwelijksverjaardag viert.

Volgens etiquette-expert Myka Meier, is dat enkel en alleen omdat Kate en William hun professionaliteit willen bewaren. "Er is geen etiquette of protocol dat voorschrijft dat het koppel geen hand mag vasthouden", vertelt Meier in People Magazine. "Als het koppel bijvoorbeeld door India reist en samen voor Taj Mahal poseert, dan zijn ze daar als vertegenwoordigers van de Britse monarchie. Ze willen die rol ook behouden en handjes geven zou het alleen maar minder professioneel maken."

"Het hangt echt af van het moment", voegt royalty-expert Judy Wade eraan toe. "Het is wel al eens gebeurd dat William zijn arm om Kate sloeg en dat je zag dat het koppel duidelijk plezier maakte, maar dat is inderdaad een uitzondering. Meestal houdt het Britse koppel het professioneel."

En mocht je je ooit hebben afgevraagd, waarom Kate vaak met haar benen dicht een beetje schuin naar links gedraaid zit, dan legt Wade uit dat dat gewoon de meest zedige pose is voor een vrouw wanneer je frontaal gefotografeerd wordt. Het is een pose die prinses Diana, Williams moeder, ook graag gebruikte.