Automobilist probeert op sluwe manier parkeercontrole te omzeilen

Mechelen - In de Tenderstraat in Mechelen hebben medewerkers van een parkeerbedrijf een opmerkelijke manier van fraude vastgesteld. In een auto zagen ze een parkeerschijf liggen die was uitgerust met een batterijhouder.

De straat ligt in een blauwe zone, dus is het verplicht om een parkeerschijf te leggen. Parkeertoezichters zagen in een auto een parkeerschijf met batterijen liggen. De verkeersploeg van de politie Mechelen/Willebroek kwam ter plaatse en kon de chauffeur contacteren. De man had in zijn auto een papiertje met daarop zijn telefoonnummer achtergelaten.

De 48-jarige chauffeur uit Sint-Gillis (Brussel) kwam wat later ter plaatse. Er werd een proces-verbaal opgesteld en hij moet zich later bij de politierechter verantwoorden. Mogelijk wordt zijn rijbewijs ingetrokken. De ‘elektronische parkeerschijf’ werd in beslag genomen.