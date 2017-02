Leerkracht begroet elke leerling met aparte ‘handshake’

Naar school gaan is niet voor elk kind even leuk, maar we durven er toch van uit gaan dat de leerlingen van Barry White Jr. het minder erg vinden. De leerkracht uit het Amerikaanse North Carolina heeft voor elk van zijn leerlingen een gepersonaliseerde handdruk.

Barry White Jr. geeft Engels aan een school in Charlotte, in North Carolina. Met elk van zijn leerlingen heeft hij een apart begroetingsritueel wanneer ze zijn leslokaal binnen wandelen.

“Het begon vorig jaar met één simpele handdruk met een leerling uit het vierde.”, vertelt hij in Amerikaanse media. “Dit jaar heb ik dat uitgebreid met twee leerlingen bij de avondstudie, maar het werd zo besmettelijk dat ik het met iedereen van mijn klas begon te doen, en zelfs met kinderen uit andere klassen. Ik zag hoeveel het voor hen betekende, dus ik kon moeilijk weigeren.”

De leerkracht geeft toe dat hij zijn ritueel heeft nageaapt van basketbalspeler LeBron James, die het met zijn ploeggenoten van de Cleveland Caveliers deed. “Ik zag dat dat voor een sterke band zorgde, ik wou dat gevoel ook overbrengen op mijn leerlingen”, aldus White.