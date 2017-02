Planckendael zet babyboom voort met kleine bonobo

Nadat de voorbije twee weken al twee giraffen het levenslicht zagen in Planckendael, is het nu ook bij de bonobo’s prijs. Voor moeder Busira was het de eerste bevalling, maar volgens Planckendael is alles erg vlot verlopen. Het geslacht van de baby is nog niet bekend en alleen DNA-onderzoek zal kunnen uitwijzen wie van de bonobomannetjes de vader is.

Planckendael is internationaal stamhouder van de bonobo en coördinator van het Europese kweekprogramma van de soort. In de loop der jaren kwamen er al vijftien bonobobaby’s ter wereld in het Mechelse dierenpark. In het wild leven bonobo’s enkel in een gebied ten zuiden van de Congostroom, in het hartje van het Congolese regenwoud. Het zou nog gaan om 30.000 tot 50.000 exemplaren, die nog steeds bedreigd worden door jacht, stroperij, habitatverlies en ziektes.

“Dit is de eerste baby voor Busira, extra spannend voor haar en voor ons”, laat Planckendael weten. “Opluchting en blijdschap heersen in Planckendael, nu alles zo goed gaat. In Europese dierentuinen worden elk jaar in totaal maar vijf of zes bonobo’s geboren.”

Foto: Planckendael / Jonas Verhulst

Foto: BELGA