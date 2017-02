Iran weigert visum aan Amerikaanse worstelaars die deelnemen aan Wereldbeker

Amerikaanse worstelaars zullen in Iran niet kunnen deelnemen aan wedstrijd voor de Wereldbeker, omdat hun visum werd geweigerd. Teheran reageert daarmee op de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om geen mensen meer toe te laten uit zeven moslimlanden, waaronder Iran. Dat meldt het persbureau Irna.

“We werden er jammer genoeg toe gedwongen om deze stap te nemen, op basis van de laatste ontwikkelingen”, zegt Bahram Ghasemi, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Iran had eerder al duidelijk gemaakt dat er maatregelen zouden volgen ter vergelding van het Amerikaanse inreisverbod.

De worstelaars moesten op 16 en 17 februari deelnemen aan een toernooi in Kermanshah, in het westen van Iran.

Worstelen is zowel in Iran als in de VS een erg populaire sport. Ondanks de moeilijke diplomatieke relaties tussen beide landen, hebben Amerikaanse worstelaars de voorbij twee decennia regelmatig deelgenomen aan wedstrijden in Iran, en omgekeerd.