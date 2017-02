Wintersportcentra in Hoge Venen beleven beste winter in tien jaar

Dit weekend zijn alle langlauf- en skipistes in de Hoge Venen gesloten wegens te weinig sneeuw. Toch hoor je de uitbaters van wintersportcentra niet klagen. “Tot nu toe was het een buitengewoon seizoen met zeer hoge bezoekersaantallen, iets wat hier maar eens om de 10 jaar meemaken”, zegt Ghislaine Claessen van wintersportcentrum Mont Spinette.

Vorige weekend was het nog volop genieten op de pistes. Maar door de dooi zijn nu alle langlauf- en skipistes dicht. Voorlopig, want er is nieuwe sneeuw op komst in de komende dagen.

In de Oostkantons klagen ze niet. Zeker de verhuurders van ski- en langlaufmateriaal niet. Uit een rondvraag door het Toeristisch Agentschap Oost-België bij 19 wintersportcentra in de Hoge Venen, blijkt dat de winter 2016-2017 nu al een topper is. Bij veel uitbaters overtreft het resultaat van januari 2017 zelfs het eindresultaat van de winter 2015-2016 wat bezoekersaantallen en verhuur van materiaal betreft. “Eindelijk maken we nog eens winst”, klinkt het.

“Een sneeuwlaag tot 70 cm, ijskoude temperaturen en veel zon, zorgden voor ideale condities. Dat was geleden van de jaren ‘80 en ‘90. De skiverhuur was in januari gedurende 24 dagen geopend, wat uitzonderlijk is”, zegt Jean-Marie Despontin van het Natuurparkcentrum Botrange.

Er zijn nog geen officiële cijfers van bezoekersaantallen, maar volgens een rondvraag bij de grootste ski- en langlaufverhuurders zijn in januari tussen de 60.000 en 70.00 paar langlauflatten en -schoenen verhuurd. Een record.

Ook de Skiclub Ovifat, de enige alpineski- en rodelpiste met een lift en met een groene, blauwe en rode piste in de Oostkantons, is zeer tevreden met het huidige seizoen. Daar werden op 19 dagen ongeveer 20.000 gasten geteld en deed het chalet op de piste waar ook snacks worden geserveerd gouden zaken.

“Met 50 tot 70 cm poedersneeuw en goed voorbereide pistes waren het uitstekende voorwaarden voor de skiërs. Wij hebben gedurende de weekdagen ook opvallend veel jongeren uit Vlaanderen op bezoek gekregen”, zegt Gunther Elsen van Skiclub Ovifat.

Natuurbeschermers zijn iets minder opgezet met het massatoerisme in de Oostkantons. Langlaufsporen maar ook wandelaars die afwijken van de wandelpaden, hebben op verschillende plaatsen de natuur beschadigd.