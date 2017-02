Antwerp moet ex-voorzitter Eddy Wauters meer dan 5 miljoen betalen

Voetbalclub Antwerp heeft de rechtszaak tegen Eddy Wauters verloren en moet de ex-voorzitter meer dan vijf miljoen euro betalen. Dat meldt Wauters zelf.

De Arbitragecommissie veroordeelde Antwerp op 19 maart 2016 tot de betaling van 4.988.409 euro aan Eddy Wauters, geld dat de ex-voorzitter in de club had gestoken. Antwerpbaas Patrick Decuyper zette het bedrag op een geblokkeerde rekening en stapte naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel voor een vernietiging van die uitspraak.

De Great Old verwees naar een eerder akkoord met Wauters waarin hij 2,6 miljoen euro zou moeten krijgen. 2,6 of 5 miljoen euro? Dat was de vraag in Brussel. De rechter oordeelde dat de klacht van Antwerp ongegrond is en de club moet Wauters het volledige bedrag betalen. Door interesten is dat ondertussen meer dan vijf miljoen euro geworden.