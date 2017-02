Dit is het geheim achter de haardos van president Trump

Zijn haardos is veruit zijn meest opvallende uiterlijke kenmerk. Maar nu blijkt dat Donald Trump zijn kapsel ook zelf een handje helpt. Volgens zijn dokter Harold N. Bornstein neemt de president namelijk een stevig geneesmiddel om de haargroei te bevorderen.

In een interview aan The New York Times vertelde dokter Bornstein dat Donald Trump meerdere geneesmiddelen inneemt. Zo neemt hij medicatie tegen rosacea (een chronische huidaandoening, red.) en tegen een verhoogde cholesterol. Om het risico op een hartaanval te verkleinen, neemt hij dagelijks een aspirine.

Daarnaast gebruikt de president ook finasteride, een middel dat de groei van nieuw haar stimuleert en haaruitval vertraagt. Het geneesmiddel heeft wel enkele zware bijwerkingen. Het is slecht voor het libido en erg schadelijk voor de potentie. Maar liefst een op de vijf gebruikers wordt impotent. Wanneer je ermee stopt, herneemt de haaruitval.

Toch verklaarde dokter Bornstein dat de nieuwe president in goede gezondheid verkeert. In december 2015 stelde hij dat Trump - als hij verkozen zou worden - "de gezondste president ooit" zou zijn.

Bornstein (69) was sinds 1980 de persoonlijke arts van Donald Trump. Voordien was de president patiënt bij Bornsteins vader Jacob. In het Witte Huis wou woensdagavond niemand commentaar geven op de informatie van de arts. Het is ook niet duidelijk of hij nu nog steeds de medisch adviseur van de Amerikaanse president is.