Raadgeefster Trump verzint “bloedbad” door vluchtelingen

Donald Trumps raadgeefster Kellyanne Conway heeft het inreisverbod verdedigd door te verwijzen naar een “bloedbad” dat werd aangericht door Iraakse vluchtelingen. Alleen: dat bloedbad heeft nooit plaatsgevonden, zo melden Amerikaanse media.

“Ik wed dat het voor de mensen compleet nieuw is dat president Obama een zes maanden durend verbod op het Iraaks vluchtelingenprogramma had ingevoerd, nadat twee Irakezen het land waren binnengekomen en radicaliseerden en de kopstukken waren achter het bloedbad van Bowling Green”, zei ze met verwijzing naar de voorganger van de Amerikaanse president in een interview met nieuwszender MSNBC.

De mensen wisten dat niet omdat over de aanleiding voor het door Trump verordende tijdelijke inreisverbod tegen vluchtelingen en mensen uit zeven moslimlanden, waaronder Irak, nauwelijks bericht werd, zo beweerde Conway nog.

Maar een bloedbad of een aanslag in de stad Bowling Green in de staat Kentucky heeft nooit plaatsgevonden, noch een inreisverbod tegen Iraakse vluchtelingen, melden de Amerikaanse media.

Onder andere de Washington Post verduidelijkt dat de waarheid er helemaal anders uitziet. Twee Irakezen waren in 2011 opgepakt en later tot lange gevangenisstraffen veroordeeld, nadat ze in Bowling Green geprobeerd hadden om geld en wapens te sturen naar het terreurnetwerk al-Qaeda in Irak. Daarop verstrengde de regering van Barack Obama de controles van Iraakse vluchtelingen.

“Alternatieve feiten”

Al sinds het aantreden van Kellyanne Conway als campagneleidster van Trump tijdens de verkiezingen, laat de 50-jarige moeder van vier zich opmerken met straffe en soms wel erg controversiële uitspraken. Er was bijvoorbeeld die uitspraak over verkrachtingen: “Die zouden niet bestaan als vrouwen sterker zouden zijn”.

Maar we kennen haar natuurlijk voor van de uitspraak die ze deed sinds ze in het Witte Huis werkt. Ze vond er zelfs een nieuwe term uit: “Alternative facts”. Alternatieve feiten, een term die wij begrijpen als leugens maar daar hebben we het volgens Conway mis.

"Alternative facts are not facts. They are falsehoods," Chuck Todd tells Pres. Trump's counselor Kellyanne Conway this morning. WATCH: pic.twitter.com/Ao005dQ13r — Meet the Press (@MeetThePress) 22 januari 2017

Ze kan wel lachen om de aandacht, bewees ze door in een interview te zeggen dat ze niet wist dat ze zo dom en lelijk was tot er sociale media waren.

Dat zo iemand een van de belangrijkste raadgeefsters van de Amerikaanse president is, doet wereldwijd wenkbrauwen fronzen. Maar Trump, die vindt het goed.