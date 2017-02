Nicolas Lombaerts: “Naar Zenit gaan is de beste beslissing die ik ooit genomen heb”

Ook de voorbije transferperiode heeft Nicolas Lombaerts zich niet uit de houdgreep van Zenit weten te wurmen. Wanneer de 31-jarige Bruggeling over een halfjaar wel mag afzwaaien, zal hij tien jaar in Sint-Petersburg hebben gewoond. Maar eerst nog enkele maanden op de tanden bijten, met een dubbele confrontatie met Anderlecht als tussendoortje. Anderlecht ja, waar hij bijna had getekend. Vandaag lijkt zijn volgende bestemming iets westelijker te liggen, aan de Belgische kust. Een filosofische blik op een decennium Rusland, een veelbewogen halfjaar en een voorliefde voor ... matroesjka’s.