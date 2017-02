Piloot onthult hoe hij en zijn familie na vliegtuigcrash overleefden in bittere koude van Alaska

Amerikaanse reddingsdiensten hebben drie slachtoffers van een vliegtuigcrash weten te redden in Alaska. Het ging om drie leden van hetzelfde gezin die nu getuigen over hoe ze 24 uur wisten te overleven in de bittere koude in de wildernis.

Piloot Josh Smith, zijn dochter (12) Danielle en zijn schoonvader John (72) waren naar Alaska gevlogen “om van de schoonheid van de bergen te genieten”. Afgelopen zondag, op de terugweg naar huis, liep het echter fout. “Ik wilde nog een omwegje maken, maar had de reikwijdte van het toestel een beetje overschat. Ik wilde nog optrekken, maar kon een crash niet meer vermijden. De Cessna kwam ook nog eens vast te zitten in de sneeuw, waardoor opnieuw vertrekken onmogelijk was.”

Gelukkig hadden de drie wat extra voedsel en kleren mee. “We slaagden er ook in een vuurtje te starten. Zodra we opgewarmd waren, deden we het opnieuw uit zodat we het later opnieuw in gang zouden krijgen als het echt nodig zou zijn. We bleven in het vliegtuig, in onze slaapzakken en kropen erg dicht bij elkaar.”

De piloot is vooral trots op zijn twaalfjarige dochter. “Ze heeft geen moment geklaagd, al vermeldde ze wel dat het waarschijnlijk niet zo’n goed idee was van mij om die omweg nog te maken.”

Na 24 uur in de barre winterkou werden de drie dan toch gered door een helikopter van de Amerikaanse kustwacht.