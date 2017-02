Club Brugge in nauwe schoentjes na blessure achterin

Zondag (14u30) ontvangt Club Brugge in eigen huis Charleroi, het verrassende nummer vier in de Jupler Pro League. Het zal daarbij wel Benoît Poulain moeten missen. De Franse centrale verdediger is minstens twee weken out door een scheurtje in de bil.

Club Brugge-coach Michel Preud’homme had op zijn persconferentie nieuws uit de ziekenboeg: “Limbombe, van Rhijn en Poulain trainden nog niet mee”, aldus Preud’homme. Poulain is zelfs minstens twee weken out met een scheurtje in de bil. Dat kwam aan het licht na een extra echografie. Poulain had de blessure opgelopen toen hij in de 0-3 zege van Standard in botsing kwam met doelman Ludovic Butelle. Blauw-zwart houdt nu met Bjorn Engels en Stefano Denswil amper twee fitte centrale verdedigers over, al kan Timmy Simons ook nog steeds depanneren.

“Jongens als De Bock, Engels, Refaelov en Diaby komen terug uit blessure maar moeten nu hun beste niveau halen en het verschil maken”, voegde Preud’homme nog toe.

De Roemeen Rotariu was de laatste van zes wintertransfers. “Rotariu mist misschien ervaring maar heeft overduidelijk de kwaliteit. Hij trainde vandaag voor het eerst mee en deed dat goed.”

De tegenstander van zondag schat Preud’homme hoog in: “Charleroi is gevaarlijk”, weet hij. “Goede organisatie, sterk in de omschakeling, goede mentaliteit en talent. We zullen top moeten zijn. Zondag zal geduld - op het veld en op de tribune - ook belangrijk zijn.”

Tot slot kreeg Preud’homme ook al enkele vragen over de Gouden Schoen. Als regerend kampioen en huidig leider trekt blauw-zwart woensdag als favoriet naar het gala. De namen van Izquierdo en Vormer circuleren daarbij het meest met Anderlecht-spits Teodorczyk als gevaarlijkste concurrent.

“De Gouden Schoen leeft vooral in de kranten, maar het is nog geen gespreksonderwerp op training”, hield Preud’homme handig de druk af.