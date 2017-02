Vlaamse fan probeert al maand lang wanhopig Messi te ontmoeten (en gaat daarbij wel erg ver)

Het is maar weinigen gegeven Lionel Messi te ontmoeten, laat staan een persoonlijk gesprekje te voeren met de man die al vijf keer uitgeroepen werd tot beste voetballer ter wereld. Toch is dat precies wat zijn Vlaamse fan Rodrigo Vissers in 2017 wil doen. En daarbij gaat hij ver, heel erg ver. Zo schakelde hij al Messi’s landgenoot en voetballer Hernan Losada in, doet hij beroep op een kunstenaar om een pop te laten maken van zijn idool en mailde hij al naar Rode Duivel Yannick Carrasco in een poging aandacht te krijgen van de wereldster.

Vissers, die Argentijnse roots heeft, begon op 2 januari met zijn ‘Missie Messi’. Daarbij schuwde hij de grote middelen niet. Waar het eerst nog begon met een vriendelijk mailtje en belletje naar FC Barcelona, de voetbalclub van Messi, sprak hij inmiddels ook al af met Beerschot-speler Hernan Losada, acteur Sven De Ridder én kwam hij al bij onze krant op bezoek om hulp in te roepen.

Maar het wordt nog gekker: zo kondigde Vissers al aan een pop van Messi te laten maken nadat diens standbeeld in Argentinië werd vernield en stuurde hij enkele dagen geleden ter gelegenheid van Atlético Madrid-Barcelona al een mailtje naar Yannick Carrasco, om te vragen of de Rode Duivel Messi misschien zou willen informeren over zijn project.

Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle heeft Vissers én alle volgers van zijn Facebook-pagina alvast een pintje beloofd als de Vlaming slaagt in zijn schier onmogelijke missie.

De avonturen van Vissers kunnen gevolgd worden via zijn Facebook-pagina 'Missie Messi', die hij quasi dagelijks van een update voorziet.