Twaalfde zege op rij voor Beerschot Wilrijk na bitsige match tegen Heist

In het Olympisch stadion op het Kiel heeft Beerschot Wilrijk zaterdagavond voor de twaalfde keer op rij de overwinning gepakt. De Ratten klopten KSK Heist met 4-2, al ging dat zeker in de tweede helft verre van vlotjes. Ze blijven wel met ruime voorsprong leider in de eerste amateurklasse. Heist ging er volop voor, maar doet toch een slechte zaak in de strijd om het felbegeerde vierde play-offticket.

“Een taaie klant” werd vooraf verkondigd bij Beerschot-Wilrijk over de bezoekers uit Heist-op-den-Berg. De ploeg van ex-Beerschot-Wilrijkspits Dries Ventôse stond vijfde in het klassement, op drie punten van een play-offticket. Die woorden van voorzichtigheid leken na dik vijf minuten al de prullenmand in te mogen, want een dubbele voorsprong pronkte toen al op het scorebord. De bezoekers lieten ruimte in de rug en daar kon de snelle Fessou Placca –die de geblesseerde Vlad Rusu verving- meteen van profiteren. Op een diepe bal van Alexander Maes liet hij de Heistse verdediging en doelman Stroobants het nakijken.

Nauwelijks twee minuten later verdween een verloren voorzet van Hernan Losada achter de verbouwereerde Heistdoelman pardoes in doel. Twee-nul na zes minuten! Het had nog erger kunnen lopen want na een hoekschop kopte verdediger Jan Van den Bergh net naast.

Swinkels heerst als keizer

Na tien minuten konden de bezoekers dan toch ademhalen. En het mag gezegd, dat deden ze qua veldspel met verve, zonder weliswaar rijpe doelkansen te versieren. Mede door een uitmuntende Arjan Swinkels die als een keizer heerste achterin en elke bal wegkopte. Ook toen Mika Clepkens lullig met de bal buiten zijn zestien meter gleed en een vrije trap weggaf. KSK Heist zou nog voor rust een overdreven derde treffer slikken: Roel Grant onderschatte de snelheid van Placca, die Stroobants fusilleerde en met zijn tweede doelpunt van de avond coach Marc Brys bedankte voor zijn eerste basisplaats.

Toch gaven de bezoekers niet af. Arjan Swinkels kopte bij aanvang van de tweede helft een volley van Thomas Regnier weg voor de ogen van Mika Clepkens. Die moest even later een rechtstreekse corner van Curtus Kabeya van onder de lat terug in hoekschop duwen. Die werd van aan de andere kant genomen en aan de tweede paal stond… Kabeya om de 3-1 op het bord te trappen. De Mannekes waren terug wakker en Stroobants moest zijn eerste echte redding van de match verrichten op een poging van Mo Messoudi en Placca trapte over. Op het uur viel plots de aansluitingstreffer uit de lucht: Mika Clepkens verkeek zich op een vrije trap van Youssef Challouk vanuit de as van het veld, die door niemand werd aangeraakt.

Rust in de keet

Het veld werd zwaarder, de duels bitsiger, gekruid met enkele gele kaarten. Op één van de vrije trappen die volgde kon de mee opgerukte Jan Van den Bergh over de twijfelende Stroobants in het lege doel koppen en de rust terug in de keet brengen. De bezoekers waren moegestreden en konden Clepkens niet meer bedreigen. Het was invaller Simon Vermeiren die nog kansen kreeg op vijf-twee, maar faalde in de afwerking. De hoofdrol was uiteindelijk nog voor scheidsrechter De Cremer die Hernan Losada met een rode kaart zwaar bestrafte.

Het champagnevoetbal zit al een tijdje in de koelkast, maar met de ongeziene 36 op 36 is dat slechts een voetnoot!

Herbeleef hier de wedstrijd: