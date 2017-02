Lierse op één punt van Antwerp na ruime zege tegen Tubeke

Lierse heeft met overtuigende cijfers gewonnen van Tubeke. In eigen huis werd het 3-0. Tubeke moest na een saaie eerste helft met tien verder na onterecht rood voor Diallo. Op een kwartier tijd in de tweede helft zorgden De Belder (2x) en Joachim voor de doelpunten. Een opsteker voor Lierse want de Pallieters komen nu op één punt te staan van leider Antwerp in de tweede periode dat bij Union gelijkspeelde. Volgend weekend staat dé kraker van 1B op het programma: Antwerp-Lierse.

