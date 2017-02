Als je even tijd hebt: dit is de beste manier om je handen te ontsmetten

Snel even je handen ontsmetten? Dan is de kans groot dat je het fout doet. Als je het goed wil aanpakken, rek je er beter even tijd voor uit. Zo’n 42 seconden om precies te zijn. In een filmpje op de wetenschappelijke Facebookpagina Science of Us komen zes stappen aan bod.

Smeer je handen in met het product en wrijf ze over elkaar. Vergeet ook de ruimte tussen je vingers niet. Wrijf erover met de vingertoppen van je andere hand. Plooi vervolgens je handen in elkaar zodat je de achterkant van de vingers optimaal kunt bereiken. Nu krijgt je duim de hoofdrol: klem hem tussen de vingers van je andere hand en draai rond. Doe hetzelfde met je andere duim. Wrijf nu nog eens met je vingers over beide handpalmen en klaar.