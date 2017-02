Woont u in een vijfsterrengemeente?

Terwijl onze krant vorig jaar de dienstverlening van alle 308 Vlaamse gemeenten onder de loep nam, gaat Het Nieuwsblad dit jaar op zoek naar dé vijfsterrengemeente van Vlaanderen. De gemeente die de beste faciliteiten te bieden heeft. De nationale enquête, uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau iVox, bracht aan het licht dat we het meeste belang hechten aan deze tien thema’s. Hoe goed uw gemeente daar écht op scoort, onderzoeken wij in 2017 voor u. Elke maand testen we een ander aspect, om zo de vijfsterrengemeenten van Vlaanderen te vinden.

Betaalbare woningen: In een vijfsterrengemeente moet je natuurlijk een huis kunnen betalen. Dus ook de betaalbaarheid van woningen staat in de top tien van de Vlaming. Waar betaal je je blauw aan een appartement? Waar kan je voor dezelfde prijs een villa kopen?

Sociaal contact: Beter een goede buur dan een verre vriend. Het is een cliché, maar voor de meeste Vlamingen klopt het ook. Want het is toch zo gezellig als je bij de buren terechtkan voor wat suiker. Als voorbijgangers je begroeten. Of als er af en toe een buurtfeest wordt georganiseerd. Het Nieuwsblad zoekt naar de gemeente met het beste sociaal contact.

Winkels: Voor zijn inkopen wil de Vlaming niet te lang onderweg zijn. Een goed winkelaanbod blijkt dus ook hoog op zijn verlanglijstje te staan. In welke gemeente vind je nog gemakkelijk verse pistolets? En waar kan je ook op zondag je koelkast bijvullen?

Sport: De Vlaming is een sportief beestje, en wil dus zijn geliefde sport in eigen gemeente kunnen uitoefenen. Maar waar lukt dat het best? Waar kan je zwemmen, volleyballen, paardrijden of desnoods zwerkballen?

Rust: De Vlaming zoekt vooral rust in zijn woonplaats. Want het is op andere plekken al druk genoeg. Waar kan je nog heerlijk uitslapen? Waar hoor je niet constant auto’s voorbijrazen? Waar heb je geen oordopjes nodig?

Veiligheid: De straat oversteken zonder van je sokken gereden te worden. Een stapje in de wereld zetten zonder argwaan. Je fiets met een gerust hart in het fietsenrek achterlaten. Of misschien zelfs de achterdeur open laten staan. In welke gemeenten kan het nog? Waar voelt de Vlaming zich veilig?

Ligging: Gaan we dicht bij familie en vrienden wonen? Blijven we hangen in onze studentenstad? Of zoeken we toch beter dicht bij het werk een woning? Het dilemma klinkt u vermoedelijk bekend in de oren. Want voor de Vlaming is ook de ligging van zijn gemeente erg belangrijk.

Scholen: Een woonplaats is voor de Vlaming pas perfect als er een goed aanbod aan scholen is. Voor alle kinderen, met eender welke capaciteit of interesse, en dan nog het liefst dicht in de buurt.

Openbaar vervoer: Als de ligging van onze gemeente niet perfect is, willen we snel onze bestemming kunnen bereiken met het openbaar vervoer. Maar waar kan dat zo eenvoudig mogelijk? We gaan op zoek naar de gemeenten met een goed aanbod aan trein, tram of bus.

Groene omgeving: Ook groen en een gezond leefmilieu zijn belangrijk voor de Vlaming. In een alsmaar meer gebetonneerde wereld is dat niet meer vanzelfsprekend. Waar zijn de groene parels in Vlaanderen?