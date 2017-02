Stadsbestuur verbiedt confetti tijdens carnaval

Menen - De West-Vlaamse grensgemeente Menen zal streng toezien op het gebruik van confetti tijdens de carnavalstoet op 12 maart. Dat meldt de redactie van Focus-WTV vrijdag. Er geldt een confettiverbod langs het volledige parcours, behalve in twee zones.

Menen neemt die maatregel omdat de confetti moeilijk op te ruimen is en vaak lang blijft liggen. De stad is van mening dat dit niet milieuvriendelijk is en er zijn ook klachten van buurtbewoners.

“We stellen vast dat na zelfs drie maanden er nog altijd confetti in de goot of op het voetpad blijft liggen. Vooral als het nat is, bij of vochtig weer, is het onmogelijk om die confetti te verwijderen. Het is storend, want het is papier dat op de openbare weg blijft liggen. We vragen aan onze inwoners om niet zomaar papier op de grond te gooien. Als je er niet in slaagt om dat op te ruimen, is het wenselijk om sturend op te treden”, zegt schepen Laurent Coppens aan Focus-WTV.

Er mag enkel confetti gestrooid worden aan de start van de stoet aan het station en voor de eretribune op de Grote Markt. Er zal nauwlettend op toegezien worden.

De verenigingen zijn minder opgezet met de maatregel. “Ik zit ook nog dagen of weken met confetti in mijn huis of mijn jas. Ik leef daarmee, en ik denk dat ook heel wat mensen daar mee leven. Maar in de wereld vandaag zijn er meer en meer onverdraagzame mensen, en dat is een van de redenen. We kunnen er wel begrip voor opbrengen, maar we vinden het wel spijtig”, aldus Eddy Demeyere van de Orde van de Kandeeleters. Een carnaval zonder confetti is als een café zonder bier, oordeelt hij.