Het hartverwarmende verhaal achter de selfie van deze tiener met een oudere dame doet iedereen glimlachen

Een foto van de Canadese Mahri Smith is viraal gegaan omdat het hele internet de foto zo ontroerend vond. Vooral het verhaal achter de foto zorgt voor heel wat weke harten, en niet onterecht.

Mahri Smith was selfies aan het nemen met haar vriendinnen, in de toiletten van een casino in Ottawa. Daar ontmoette ze de oude vrouw, die haar zei hoe ze het miste om zich samen met haar vriendinnen op te maken vooraleer ze uitgingen.

“Waarom zou je het missen? Wij zijn allemaal toch aan het uitgaan nu? Om een lang verhaal kort te maken, we hebben een nieuwe vriend”, vertelde het meisje op Twitter.

Haar foto’s gingen vrijwel meteen viraal, met mensen van over de hele wereld die ontroerd waren door het verhaal. “Dit heeft mijn hele weekend goedgemaakt. Serieus. Je hebt haar dag waarschijnlijk zoveel beter gemaakt”, luidde het, en: “De wereld heeft meer mensen nodig zoals jij.”

In een interview met CTV News Ottawa ging het meisje nog iets dieper in op haar verhaal. “Ik vertelde haar: “We zijn hier allemaal. Jij bent onze vriendin.” Het zou zo leuk zijn om de vrouw terug te vinden en haar te leren kennen.”