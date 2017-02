Talent Jorn Vancamp verlengt contract bij Anderlecht

Brussel - Jorn Vancamp (18) heeft zijn contract bij Anderlecht verlengd tot 2019. Dat meldt paars-wit vrijdag.

“Ik ben erg blij mijn contract bij RSC Anderlecht te verlengen”, verklaart de talentvolle aanvaller. “Ik ben trots dat RSCA mij de kans biedt om hier nog twee seizoenen te groeien. Ik zal, net zoals de afgelopen drie jaar, steeds het beste van mezelf geven en mij bewijzen op het veld. Ik wil hier zo lang mogelijk spelen.”

In september vorig jaar vierde Vancamp in de wedstrijd tegen Westerlo zijn debuut in de Jupiler Pro League. Ruim twee maanden later kreeg de jeugdinternational zijn eerste basisplaats in de Europa League-wedstrijd tegen Saint-Etienne.