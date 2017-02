Komt de Mexicaanse muur er dan toch niet? Trump stuit op protest binnen zijn eigen partij

Als het alleen van de Amerikaans president Donald Trump afhing, dan stond zijn beruchte muur op de grens met Mexico er al. Maar volgens CNN zien steeds meer partijgenoten de bouw ervan niet meteen zitten. Een groeiend aantal Republikeinen vindt het project veel te duur en is van plan om het financieringsplan ervan niét goed te keuren in het Congres als Trump hen niet kan overtuigen dat hij het geld kan terugverdienen.

Als Trump één paradepaardje heeft, dan wel zijn beruchte muur. Tijdens zijn verkiezingsbijeenkomsten doorheen de VS riep hij het van de daken: als hij aan de macht zou komen, dan komen er geen illegale Mexicanen meer binnen. Want, zo klonk het, hij zou een dikke muur langs de grens optrekken. Inmiddels is ‘The Donald’ aan de macht en heeft hij al laten weten dat de muur er binnen de twee jaar zal staan.

Alleen, daar heeft de president geld voor nodig. Eerder verklaarde hij dat hij de Mexicanen zou laten betalen voor de muur, door Mexicaanse bedrijven meer invoertaksente laten ophoesten. De Mexicaanse president Peña Nieto liet echter al verstaan dat de Mexicanen geen cent zullen neertellen voor de fucking wall. En als er hogere taksen worden ingevoerd, dan zullen die gewoon doorgerekend worden aan de Amerikaanse consumenten.

Verzet

Volgens CNN heeft Trump intussen meermaals laten uitschijnen dat het Congres in eerste instantie de fondsen zal voorzien voor het bouwen van de muur en dat de staatskas later terugbetaald zou worden door Mexico. Hij werkt daarvoor aan een plan dat hij weldra aan het Congres zal voorleggen. Maar het ziet er dus naar uit dat hij daar op een muur van verzet zal botsen.

Heel wat Republikeinse Congresleden zouden er niet van overtuigd zijn dat Mexico ook maar één dollarcent zal ophoesten en vrezen dat de Amerikaanse belastingbetaler finaal moet opdraaien voor het project van om en bij 11,1 miljard euro. Daarnaast vrezen ze ook dat een fysieke muur tussen de VS en Mexico helemaal niets zal bijdragen tot een verhoogde veiligheid. Met andere woorden: ze vinden het weggesmeten geld. Volgens medestanders van Trump heeft de president echter nog lang niet al zijn troeven op tafel gelegd om de Congresleden te overtuigen.