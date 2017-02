Nu is het officieel: dit is het beste frituur van heel België

Brugge - Frituur de Bosrand staat heinde en verre bekend als een van de populairste frituren van de streek. Dat werd nu ook bevestigd op de recent opgerichte frietrecensiewebsite: frietfromdesire.be. “Weet je dat ik alleen de slechte recensies onthoud?”

Dat frituur de Bosrand een begrip is in en rond Brugge, weten we al langer, maar blijkbaar geldt dat ook ver buiten de Brugse contreien. Tot zelfs tegen Brussel, want de goede reputatie kwam aan het oor van Tae-Yoon Michielsens (27). De Wijnegemnaar richtte onlangs zijn eigen website, frietfromdesire.be, op waar hij frietkoten recenseert.

“Toen bekend werd dat ik dit initiatief startte in november, ben ik onder lichte dwang naar Brugge moeten rijden”, lacht Tae-Yoon. “Heel wat mensen spoorden me op sociale media aan om eens langs te gaan en ze hebben hun reputatie waar gemaakt.”

De bosrand kreeg de hoogste score tot nu toe: 18,5 op 20. “Ik geef uit principe nooit de maximumscore voor de frieten”, verklaart hij. Maar hoe komt iemand tot het idee om frietkoten te recenseren? “Twee jaar geleden koos ik voor de eerste date met mijn huidige vriendin een frietkot uit. We zijn beiden zot van een goeie pak friet en toen we op kot zaten in Antwerpen zochten we geregeld naar recensies, maar die bleken allemaal te gedateerd om nog van toepassing te zijn. Toen al grapten we dat we daar zelf gingen mee starten. Onlangs werd het idee realiteit en nu bezoek ik zo'n vijf frituren per maand. Ik heb gelukkig een vrij goed metabolisme en stond tot voor kort zelfs te mager, maar daar raak ik nu stilaan vanaf”, lacht hij.