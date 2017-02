VIDEO. Een jaar geleden was dit “heksenkind” uitgehongerd en verstoten, maar deze week beleefde Hope gezond en wel zijn eerste schooldag

De Deense Anja Ringgren Lovén ontmoette een jaar gelden een Afrikaans weeskindje op straat in Nigeria. De jongen was helemaal uitgehongerd en verstoten door zijn familie omdat ze dachten dat hij behekst was. Anja ontfermde zich over de jongen en adopteerde hem zelfs. Nu maakt de kleine Hope het goed, en deze week kon hij zelfs voor het eerst naar school.

Acht maanden lang had Hope op straat geleefd, zijn maagje vullend met restjes die zijn dorpsgenoten weggooiden. Zijn familie dacht dat hij behekst was en wilde niets met de jongen te maken hebben. Anja ontfermde zich over hem, gaf hem water en eten en ging later zelfs over tot adoptie. Deze week is het een jaar geleden dat ze haar zoontje ontmoette, en dat vierde de vrouw met een post op Facebook waarbij ze de foto van hun eerste ontmoeting in schril contrast plaatst met eentje van deze week.

“Op 30 januari 2016 ging ik op reddingsmissie met David Emmanuel Umem, Nsidible Orok en ons Nigeriaans team. Een missie die viraal ging en vandaag is het exact een jaar geleden dat de wereld een kleine jongen genaamd Hope leerde kennen. Deze week zal Hope starten met school”, schreef de vrouw bij de twee foto’s.

De vrouw bracht Hope zo snel mogelijk naar het ziekenhuis toen ze hem een jaar geleden ontmoette. Daar werd hij behandeld voor de wormen in zijn maag en kreeg hij meerdere bloedtransfusies. Het verhaal van Hope ging viraal en met de hulp van donors over de hele wereld wist ze meer dan 790.000 Britse pond op te halen voor de behandeling van de jongen.

In december werd de vrouw, die een weeshuis uitbaat in Nigeria, ook uitgeroepen tot “meest inspirerende persoon van het jaar”.

De vrouw richtte ook het African Children’s Aid Education and Development Foundation op, specifiek om kindjes te helpen die als “heks” of “behekst” gebrandmerkt zijn door hun gemeenschap.