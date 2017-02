In de week is hij de briljante student van Oxford, in het weekend zingt hij schlagers met Trisha

Woensdag nog een examen International Politics aan de Oxford University, misschien wel de beste unief ter wereld. Donderdag de voorstelling van zijn nieuwe single Wat Is het Fijn, een duet met Trisha, misschien wel de prinses van de polonaise. Ontmoet Bart Anneessens-Cops, 23, Oxford-wonder en schlagerbolleboos.

We hebben afgesproken in het zenuwcentrum van zijn wereld: café Ons Huis. Naast het OCMW in Ruisbroek. Volkser wordt het niet aan deze kant van Brussel. Wie binnen wil, moet wijdbeens over de bordercollie ...