CLUBNIEUWS. Engelse protestmars in Sint-Truiden, getouwtrek aan sterpelers Zulte Waregem

Dit weekend staat de 25e speeldag van de Jupiler Pro League op het programma. We zetten de meest belangrijke clubnieuwtjes op een rij.

ZULTE WAREGEM. Dury: “Deze zomer zijn we Meïté en Lerager kwijt”

Nu de wintermercato erop zit, blikte Zulte Waregem-coach Francky Dury nog even terug op het feit dat met Soualiho Meïté en Lukas Lerager twee sterkhouders aan boord zijn gebleven. “Ze zitten nu weer volledig met hun hoofd bij Zulte Waregem. Die jongens worden soms, en ik hoef dat zelf niet te zien, uren voor de aftrap van een partij opgebeld door allerhande makelaars en clubs. Dan is het niet simpel om de focus te bewaren. Ik heb daar alle begrip voor.

“Ik heb dat al meegemaakt met Junior Malanda en Thorgan Hazard. Maar ik zeg altijd tegen die jongens: Wat deze winter niet lukt, komt volgende zomer wel. En dan sta je er nog beter voor.” Lerager stond al in de belangstelling van de Franse clubs Montpellier en Bordeaux en voor Meïté is zowat iedere subtopper uit het buitenland wel geïnteresseerd.

AA GENT. Kalu, Gigot en Kalinic halen vernieuwde Europese lijst, Schoofs niet



AA Gent had tijd tot woensdagavond om de aangepaste spelerslijst voor de Europa League door te sturen en mocht daarin slechts drie wijzigingen doorvoeren. De keuze voor de nieuwkomers viel uiteindelijk op Lovre Kalinic, Samuel Gigot en Samuel Kalu. Rob Schoofs viel andermaal naast de selectie.



Resten dan nog vijf nieuwkomers die de lijst niet halen. Yuya Kubo kwam vóór Nieuwjaar al Europees in actie met Young Boys Bern, maar voor Birger Verstraete, Tesfafdet Tekie, Darko Bjedov en William Troost-Ekong is de pil wellicht bitter. Zeker voor Troost-Ekong, die als jeugdspeler nog uitkwam voor Tottenham Hotspur, de volgende tegenstander van AA Gent in de Europa League.

RACING GENK. Zonder Samatta en Heynen

Alle nieuwkomers zijn geselecteerd. Samatta (rugblessure) en Heynen (rust) ontbreken. Zij worden in de basis wellicht vervangen door Naranjo en Berge. Achterin is een terugkeer van Brabec denkbaar. Dinsdag, in Beveren, kan Stuivenberg niet rekenen op de aanwinsten. Krijgt Trossard nu dus rust en durft de coach Boëtius zetten?



STVV. Charlton-fans protesteren in Sint-Truiden tegen Duchâtelet

Dat een deel van de fans van Charlton Roland Duchâtelet buiten wil, is geen geheim. Hij werd vorige week via een enquête nog verkozen tot de minst geliefde clubeigenaar in Engeland. Nu plant CARD – Coalition Against Roland Duchatelet – opnieuw een actie in België, en het kondigt aan dat het de grootste ooit wordt. Op zaterdag 4 maart organiseert het een protestmars van de Grote Markt in Sint-Truiden naar Stayen. STVV speelt die avond thuis tegen Eupen.

KV OOSTENDE. Jarige Coucke trakteert alle fans

Marc Coucke (52) was op 27 januari jarig en deelt zijn verjaardagsvreugde met alle supporters van KV Oostende. Bij het binnenkomen van het stadion krijgt iedereen zaterdagavond een bonnetje voor een gratis consumptie. Supporters houden dat documentje beter bij zich tot na de match, want bij een overwinning van KV Oostende volgt er een happy hour en krijgen alle supporters met zo’n bonnetje niet één maar twee gratis consumpties.

KV KORTRIJK. Joaozinho out, Kovacevic start

Voor de verplaatsing naar Standard kent Karim Belhocine vooral achterin personeels­problemen. Zowel Lucas Rougeaux (dijblessure) als Joaozinho (foto, adductoren) moet forfait geven voor de wedstrijd op Sclessin. Ook De Smet (enkel), De Smul (knie) en Totvytskyi (visumproblemen) zijn er niet bij. Nieuwkomer Kovacevic wordt voor het eerst in de basis verwacht, De Mets maakt zijn rentree na zijn ziekte. De middenvelder wordt ook aan de aftrap verwacht. Stojanovic zit voor het eerst in de selectie.

WAASLAND-BEVEREN. Conté voor het eerst in de selectie



Oostende-huurling Ibrahima Conté zit voor het eerst in de selectie en wordt ook meteen in de basis verwacht. Everton-huurling Leandro Rodriguez zit nog niet in de selectie voor vanavond tegen Eupen. Olivier Myny is intussen volledig hersteld van zijn enkelblessure en is speelklaar. Vallteri Moren traint wel al deels mee, maar is nog niet volledig fit. De wedstrijd tegen Eupen komt voor de Finse centrale verdediger dan ook nog iets te vroeg.

WESTERLO. Annys en De Ceulaer niet tegen ex-club



Maxime Annys (kuit) en Benji De Ceulaer (schouder) zullen zondag niet in actie komen tegen hun ex-ploeg STVV. Beide spelers revalideren nog steeds individueel. Daan Heymans vertrekt zondag met de nationale ploeg onder 18 naar Gran Canaria. Hij neemt er deel aan de Copa del Atlantico. Er staan drie wedstrijden op het programma. De Jonge Duivels openen dinsdag tegen Spanje, woensdag en vrijdag volgen er nog wedstrijden tegen Japan en een selectie van de Canarische Eilanden.