Einde puntenhalvering Play-off 1 is nabij

De puntenhalvering voor de clubs die deelnemen aan Play-off 1 staat zwaar op de helling. Topclubs als Anderlecht en Club Brugge willen ervan af, maar ook de kleine clubs zijn voorstander.

Anderlecht en Club Brugge grote voorstanders, ook kleine clubs willen ervan af

Het is een discussie die in de marge van de hervorming van de competitie wordt gevoerd, maar er zal veel sneller een beslissing over vallen: de halvering van de punten na de reguliere competitie voor de PO1-deelnemers. Binnen de Pro League, de verzameling van profclubs, groeit er een consensus om die halvering af te schaffen. Sinds de invoering van de play-offs in 2009 worden de punten behaald in de reguliere competitie gehalveerd om Play-off 1 zo spannend mogelijk te maken.

Intussen zijn Anderlecht en Club Brugge, dat al vier keer eerste eindigde na de reguliere competitie maar slechts één keer kampioen werd, het erover eens dat die puntenhalvering niet sportief is. AA Gent is, met voorzitter Ivan De Witte als bezieler van de huidige competitievorm, veel minder uitgesproken. De Buffalo’s staan samen met Genk echter nagenoeg alleen, want ook de kleine clubs willen ervan af. Ze vinden het niet leuk dat tijdens de reguliere competitie de topclubs op ­bezoek komen en duidelijk de indruk geven dat het om slechts de helft van de punten gaat. Die clubs merken dat ook aan de verminderde belangstelling van het publiek.

Het is inderdaad zo dat de puntenhalvering voor een devaluatie van de reguliere competitie zorgt en de voetbalfans dat ook steeds meer zo beginnen te zien. “Het is puur sportief niet juist en dat is voor ons het belangrijkste criterium”, klinkt het bij Club Brugge en Anderlecht.

Voor de hervorming van de competitie liggen drie modellen op tafel: twee reeksen van twaalf clubs (12+12), één reeks van 20 en de huidige competitievorm. Anderlecht dringt aan op 12+12 en heeft de clubs van 1B aan zijn kant. De kleinere clubs uit 1A stellen zich kritischer op. Lokeren, Zulte Waregem, Kortrijk, Westerlo, KV Mechelen, Sint-Truiden en Waasland-Beveren vergaderden daarover al in Lokeren en kwamen voorlopig tot de conclusie: 20 clubs of de huidige competitievorm, nooit 12+12. Ze wensen ook de uitkomst van het televisiecontract, dat na dit seizoen aan verlenging toe is, af te wachten.

Minder wedstrijden

Anderlecht en Club Brugge willen vooral minder wedstrijden zodat ze kunnen uitblinken in de Europese competities.

Voor een hervorming van de competitie is een meerderheid van 80 procent nodig, wetende dat de G5 (Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard) drie stemmen per club hebben, de K11 (de andere eersteklassers) twee stemmen per club en de 1B-clubs één stem.