Ludo Vandewalle over Hugo Broos: "Grijs werkt bij Witte Tovenaar"

De 64-jarige Hugo Broos speelt met Kameroen morgen de finale van de Afrika Cup. In dezelfde week dat Fons Leroy, baas van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), op Radio 1 nog maar eens een oproep deed om meer respect op te brengen voor de ouderen op de arbeidsmarkt, bewijst een Belg in het verre Gabon dat grijs inderdaad werkt. Niet met een rapport vol aanbevelingen of holle slogans op vergeelde affiches. De Witte Tovenaar doet het in de praktijk. In Afrika dan nog.