Thomas Cook dreigt met vertrek uit Zaventem

Thomas Cook Airlines dreigt uit Zaventem te vertrekken als de problemen rond de geluidsnormen niet opgelost raken. En de touroperator staat niet alleen. Volgens een studie van Voka dreigen op korte termijn zo’n 3.000 jobs uit de ­luchthaven te verdwijnen. Brussels Airport richt een noodkreet aan de politiek. Ook de reiswereld vraagt in een brief aan de premier dat die zijn invloed gebruikt voor een oplossing.

Absolute nultolerantie. Daarvoor pleit de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) als het gaat om de geluidsnormen voor vliegtuigen die over Brussel vliegen. Door die harde lijn neemt de onrust in en rond Zaventem toe. Arnaud Feist, de CEO van de luchthaven, heeft daarom een brief naar de politieke wereld gezonden, en ook de reiswereld slaakte gisteren een noodkreet. Enkele cargomaatschappijen hebben al hun biezen gepakt, en de schrik neemt toe dat anderen hun voorbeeld gaan volgen. De boetes voor wie voor 7 uur ’s ochtends over Brussel vliegt, kunnen oplopen tot 62.000 euro. Vooral de vluchten van touroperators als TUI (het vroegere ­Jetair) en Thomas Cook ­blijken getroffen.

Thomas Cook Airlines zegt zelfs als eerste maatschappij openlijk dat ze overweegt uit Zaventem te vertrekken. “Wij zijn alle pistes aan het onderzoeken, waaronder ook een totaal vertrek uit Zaventem”, zegt woordvoerder Koen van den Bosch. “Onze raad van bestuur is erg ongerust. Mochten we een deel of het geheel van onze operaties uit Zaventem verhuizen, dan zou het buiten België zijn.”

Gezond verstand

TUI Airlines, de tweede grootste luchtvaartmaatschappij van ons land, maakt zich ook zorgen, maar woordvoerder Piet Demeyere zegt dat zij nog niet over een plan B aan het spreken zijn. “We hebben te zwaar in Brussels Airport geïnvesteerd om zomaar te vertrekken. Maar we hopen dat het gezond verstand zegeviert.” Demeyere wijst erop dat het probleem zo simpel niet is als het Brussels Gewest soms voorstelt. “Wij hebben de allernieuwste vliegtuigen, en besparen niet op geluids­beperking, dus daaraan kan het niet liggen.” Zomaar vluchten die nu tussen zes en zeven uur ’s ochtends plaatsvinden naar later op de dag verplaatsen, lukt niet. “Wij hebben bepaalde slots, ook op de luchthavens van bestemming. Zeker op de drukste momenten kan je die niet zomaar wijzigen.” Ook Brussels Airlines en Ryanair zijn ongerust, maar niet van plan om te vertrekken.