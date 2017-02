Dit zijn de kandidaten van De Mol en je ziet het goed, ze zijn met z’n elven dit keer

Samen met elf Vlamingen reist Gilles De Coster dit jaar drie weken lang door Zuid-Afrika voor De Mol. De kandidaten zullen ook dit jaar weer zo veel mogelijk opdrachten moeten winnen om geld te verdienen, waarbij ze door een van hen gesaboteerd worden. Zullen deze elf kandidaten er wel in slagen de mol te ontmaskeren?

Hun leeftijden gaan van 19 tot 59, ze houden van feestjes bouwen, muziek, voetbal,... Kortom, alle deelnemers zijn gewoon mensen zoals u en ik. Maar is het de professor die de grote saboteur zal blijken te zijn of de student? Of blijkt dat de leerkracht godsdienst niet bepaald een heilig boontje is? Een ding is zeker, aan theorieën zal het de komende weken niet ontbreken. Vind jij al een aanwijzing in hun beschrijvingen? Laat het ons dan zeker weten.

Annelies Foto: SBS

Bertrand Foto: SBS

Bouba Foto: SBS

Davey Foto: SBS

Eline Foto: SBS

Hans Foto: SBS

Jessica Foto: SBS

Jolien Foto: SBS

Marzena Foto: SBS

Robin Foto: SBS