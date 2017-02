Maggie De Block roept gedupeerden op om klacht in te dienen tegen onwettige facturen

Ambulancediensten rekenen bij een oproep vaak facturen onwettig door aan de patiënten. “Strafbare feiten”, vindt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Ze roept alle gedupeerden dan ook op om aangifte te doen als ze zo’n factuur krijgen.

Wanneer een ambulance na een noodoproep terugkeert zonder passagier, dan lijkt dat goed nieuws. Maar voor de hulpdiensten zelf is het balen, want geen passagier betekent geen geld, zo staat het in de wet.

Om dat te omzeilen, zijn er ambulancediensten die toch gewoon 60 euro – of zelfs meer – aanrekenen aan de nietsvermoedende patiënt.

Minister De Block neemt de onwettige praktijken “heel ernstig” en plant acties. Ze roept iedereen ook op om aangifte te doen via de ziekenfondsen zodat de regering sancties kan uitvaardigen ­tegen de sjoemelende ambulanciers.