Talentrijke wielrenner overleeft val van zesde verdieping niet

Lede - In het Franse skigebied Les Deux Alpes is vrijdagochtend vroeg een Vlaming overleden na een val uit het raam. De 28-jarige Ben Scheire was een succesvol amateurwielrenner en brandweerman in Lede.

Zijn eerste skivakantie was het. Dat leert een foto op de sociale ­media die Ben Scheire donderdagochtend postte. Een foto van een besneeuwd Frans skigebied, het begin van een schijnbaar zorgeloze vakantie. “Een eerste keer voor alles”, luidt het onderschrift.

Scheire was op teambuilding in Les Deux Alpes met de brandweercollega’s van Lede. Volgens onze informatie verliep die donderdag normaal. Er werd geskied en nadien gegeten en gedronken.

Ben Scheire, die bij Volvo Trucks werkte en in zijn vrije tijd een begenadigd amateurwielrenner was die geregeld koersen won, trok diep in de nacht alleen naar zijn kamer op de zesde verdieping. Vrijdagochtend vonden omstanders zijn ­lichaam in de sneeuw. Volgens de krant Le Dauphiné Libéré kon reanimatie niet meer baten.

Buitenlandse Zaken bevestigde gisteren het overlijden van de jongeman. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Zeker is dat hij vijftien meter naar beneden viel. Een autopsie moet duidelijkheid brengen of hij ongelukkig viel, dan wel bewust sprong. Of er veel drank in het spel was, blijft ook een vraag. De Franse speurders sluiten voorlopig niets uit: van een val tot een wanhoopsdaad. Ben Scheire laat een vrouw na.

Wie vragen heeft rond zelf­doding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be